Названы семь таинственных мест СССР

Эксперты сервиса путешествий tutu рассказали «Газете.Ru» о семи таинственных местах в России и соседних странах, загадки которых не разгадали ни во времена СССР, ни сегодня.

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Рейтинг открыли Столбы выветривания, которые находятся в Республике Коми на плато Маньпупунер. Советские ученые не смогли разгадать тайну этого места, потому что добраться до плато было очень трудно, да и коренные народы не любили гостей. Сегодня туристы приезжают сюда, чтобы попросить у идолов исполнения заветных желаний.

В Челябинской области путешественников привлекает Аркаим, который обнаружили в 1987 году. Комплекс из городищ считается важной находкой советских археологов. Сейчас он представляет собой музей-заповедник, где можно узнать, как раньше жили народы, населяющие эти степные края.

«Поселок бронзового века был построен по четкому градостроительному плану. Впоследствии обнаружили еще двадцать таких поселений. Их назвали «Страна городов». Шаманы и мистики считают Аркаим местом с особой энергетикой и часто проводят там обряды. А путешественники не против загадать желания на вершинах гор Шаманка и Банк», — рассказали эксперты.

Кроме этого, специалисты выделили Сейдозеро в Ловозерских тундрах. В СССР туда отправлялись многочисленные экспедиции как ученых, так и просто поклонников оккультизма. В 1920-х годах у берегов озера побывал Александр Барченко, который проводил исследовательские работы для специального органа госбезопасности СССР.

«С Сейдозером связано множество необъяснимых явлений: нередко на его берегу люди одновременно впадали в транс, повторяли друг за другом движения и могли предсказывать будущее. Говорят, эти места сторожит бог-великан Куйва — он живет прямо в скале по соседству с озером», — поделились авторы рейтинга.

В топ-7 также вошел перевал Дятлова в Свердловской области и гора Холатчахль, которая находится рядом с местом.

Кроме того, эксперты упомянули озеро Лабынкыр в Якутии, где советский геолог Твердохлебов обнаружил лохнесское чудовище в 1953 году. Он описал его как животное с темной «тушей», из тела которого торчало что-то вроде палки. Неизвестное существо прозвали лабынкырским чертом. Существовало ли чудовище на самом деле, выяснить так и не удалось.

Барсакельмес в Казахстане называли самым закрытым заповедником страны, где действовал строгий пропускной режим. Говорили, что на территории находилась секретная биологическая лаборатория. А еще ходили слухи, что там пропадали люди.

Завершил рейтинг комплекс с вертикально расположенными камнями Караундж, который находится в Армении. Любители мистики считают, что это место может быть курганом, где лежат останки великого воина.