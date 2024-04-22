В Улан-Удэ пройдет совещание глав туристических администраций РФ, КНР и Монголии

Совещание руководителей туристических администраций России, Китая и Монголии состоится 2 июля 2024 года в Улан-Удэ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Правительства наших стран создают платформу, хорошие условия для развития сотрудничества регионов. Создан межправительственный комитет по сотрудничеству между Северо-Восточным Китаем и Дальним Востоком России, в рамках которого взаимодействуют туристические структуры России, Китая и Монголии. Уже 2 июля в Улан-Удэ проведем совещание руководителей туристических администраций России, Китая, Монголии", - написал он.

Глава республики в настоящее время находится в командировке в Пекине. Он провел переговоры с директором департамента международных связей и сотрудничества Министерства культуры и туризма КНР Чжан Хао. Цыденов рассказал о возможностях расширения туристического обмена между Китаем и Бурятией, о строящихся объектах инфраструктуры по проекту "Пять морей и озеро Байкал" и о возводимом новом терминале аэропорта Байкал в Улан-Удэ.

"Обсудили вопрос установления прямого авиасообщения Улан-Удэ - КНР. Прямой авиарейс даст возможность жителям Бурятии удобнее путешествовать, а для китайской стороны, помимо туристических возможностей, откроются новые транзитные возможности в западном направлении", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.

Улан-Удэ, отметил он, имеет все возможности стать транспортным хабом по приему туристов из Китая и в Китай: на данный момент столица Бурятии имеет прямое авиасообщение с 15 городами.

Чжан Хао напомнил, что именно по территории Бурятии проходил Великий чайный путь, и рассказал о популярности в КНР песни китайского певца "На берегу озера Байкал". "После прослушивания этой песни многие представители молодежи хотят увидеть Байкал своими глазами", - отметил директор департамента международных связей и сотрудничества Министерства культуры и туризма КНР.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. По официальным данным, в год республику посещают около 600 тыс. туристов - это те, кто заселяется в гостиницы. Вместе с путешественниками, останавливающимися у родственников, друзей, объем турпотока больше в два раза и доходит до одного млн человек.