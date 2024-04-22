Стало известно о новых местах в России, пригодных для туризма

Росреестр совместно с региональными властями выявил 6,1 тыс. га в РФ, пригодных для создания туристических объектов. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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"По проекту "Земля для туризма", который реализуется Росреестром с 2022 года, выявлено 669 земельных участков и территорий. Их общая площадь составляет более 6 106 га", - процитировали его в пресс-службе Росреестра.

По его словам, только с начала 2024 года было обнаружено 38 участков совокупной площадью 272 га для туристических объектов, а также 493 объекта туристического интереса. Хуснуллин отметил, что Росреестр также занимается возвращением в оборот этих земель. Так, инвесторам в рамках проекта передали 38 участков на 171,7 га. Проект способствует развитию внутреннего туризма и качественному отдыху россиян, по его словам.

В Росреестре напомнили, что к проекту присоединились 48 субъектов РФ.

"До конца 2024 года число задействованных в проекте регионов планируем увеличить до 60, с ними будут заключены соответствующие соглашения", - процитировали в пресс-службе руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

Инвесторам в данный момент доступны 564 свободных участка общей площадью 5,1 тыс. га, которые можно изучить на публичной кадастровой карте в рамках сервиса "Земля для туризма".