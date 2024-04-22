Путин поручил рассмотреть возможность создания объектов туризма на сельхозземлях

Президент России Владимир Путин по итогам поездки на Ставрополье поручил правительству РФ рассмотреть возможность строительства туристических объектов на землях сельхозназначения, в том числе винодельческих хозяйств.

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«Правительству РФ совместно с Государственной думой <> при доработке проекта федерального закона № 365 108−8 рассмотреть вопрос об установлении возможности строительства виноградарскими и винодельческими хозяйствами объектов туристической инфраструктуры, в том числе гостиниц, на землях сельскохозяйственного назначения, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям, с определением оснований, препятствующих выводу таких земель из сельскохозяйственного производства или переводу в иную категорию земель», — говорится в поручении по итогам рабочей поездки президента в Ставропольский край.

Документ опубликован на сайте Кремля.

Кабмин и Госдума должны будут предоставить доклад по этому вопросу до 1 июля.

Кроме того, глава государства поручил Минсельхозу России совместно с исполнительными органами субъектов РФ провести анализ правоприменительной практики в части, касающейся предоставления сельхозтоваропроизводителям из числа субъектов малого предпринимательства в собственность или аренду земельных участков сельхозназначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

По результатам анализа поручено представить предложения по совершенствованию механизмов получения такими сельхозтоваропроизводителями земельных участков сельхозназначения, в том числе без проведения торгов. Предложения должны быть представлены до 1 ноября.