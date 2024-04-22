Что можно увидеть на Северном Кавказе

Язык Тролля по-безенгийски

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Нет, тут вас не ожидает рецепт древнего блюда из субпродуктов. Речь о живописном скальном выступе в Кабардино-Балкарии, над селом Безенги и руинами аула Верхний Холам.

В путь к нашему ответу скандинавскому Языку Тролля надо отправляться на внедорожнике и лучше с гидом. Самый простой маршрут — свернуть направо в самом начале Безенги, на углу даже есть соответствующий указатель. Дальше дорога, огибая крутые склоны, пойдет вверх и словно назад относительно первоначального направления. Последние метры пути придется пройти пешком. Тропа короткая, но может показаться страшноватой из-за высоты и ветра. Зато и с нее, и с самого выступа открывается замечательный вид на Хуламо-Безенгийское ущелье и знаменитую Безенгийскую стену.

Дигорский Мачу-Пикчу

Аул Галиат в горах Северной Осетии — настоящий древний мегаполис, расположенный в сотне километров от Владикавказа. Большая его часть представляет собой руины, но некоторые дома восстановлены, и в них живут люди. Хотя даже сегодня сюда можно попасть лишь на внедорожнике.

Конечно, чтобы признать в Галиате Мачу-Пикчу, придется изрядно напрячь воображение, но и без привязки к зарубежным громким названиям локация стоит внимания. Вы нагуляетесь по кривым старинным улочками, рассмотрите особенности древней кладки, насладитесь видом жилых и боевых башен. Местные жители с удовольствием делятся и семейными историями, и загадочными легендами, куда же без них.

Меч не короля Артура

Все знакомы с легендой о предводителе бриттов и его холодном оружии, которое лишь достойный мог вытянуть из камня. С мифом особо не пофотографируешься, а вот с реальным мечом (пусть и воинственных кочевников, а не короля) в реальном камне — сколько хочешь.

Арт-объект «Скифский акинак» находится по дороге на Мидаграбинские водопады в Северной Осетии. Авторы рукотворной достопримечательности — члены творческой группы «Мах Конд». Всего же благодаря им в горах республики установили десять символических арт-объектов.

Не Гранд, а Сулакский

Знаменитый каньон в Дагестане ничуть не уступает американскому в живописности, а по глубине и вовсе превосходит. У Сулакского она достигает 1920 метров. Максимальная же глубина Большого каньона в США — 1857 метров.

В рекламе Сулак не нуждается — он есть в списке маст-си едва ли не каждого первого туриста, приехавшего на Кавказ. Вариантов добраться до каньона масса, как самостоятельно, так и с гидом. Одной из популярнейших обзорных точек на природную достопримечательность является поселок Дубки. Шикарный пейзаж также открывается со второй по высоте в России плотины Чиркейской ГЭС, но помните: объект режимный, и бронировать экскурсию необходимо заранее.

Форт Боярд у берегов Каспия

Еще одна узнаваемая достопримечательность Дагестана — восьмой цех завода «Дагдизель» недалеко от Каспийска. Народное название в честь французского форта локация получила из-за их сходства, особенно если смотреть на окруженную морем постройку с берега. Цех построен в 1930-е как испытательная станция морского оружия, однако уже больше полувека не эксплуатируется.

Место популярно среди экстремалов. Вплавь до него не добраться: от берега там почти 3 км. Если очень хочется острых ощущений, можно нанять проводника с плавсредством. И не забывайте, что здание ветхое, и безопасность не гарантирована. Плюс берите с собой сменную одежду: выйти сухим из этого приключения вряд ли удастся.

Песик вместо мальчика

Несколько лет назад в Кисловодске появилась забавная скульптура — пес, закидывающий лапу на парапет у лестницы. «Коллегу» брюссельского мальчика можно найти в пешеходной зоне на проспекте Ленина. Достопримечательность расположена между памятником рескрипту о создании города Кисловодка и скульптурой «Экипаж».

Невоспитанный песик хотя и вызывает споры у кисловодчан, популярен среди гостей города. Об этом свидетельствует натертый до сияния бронзовый нос и не слишком длинные, но все же очереди из желающих сделать фото.

Крепости в окружении гор, а не туманов

По количеству старинных замков и башен Северный Кавказ не отстает от Шотландии. Архитектура, конечно, другая, но впечатлений получите не меньше. Как и услышите историй — романтических, трагических или даже жутких. Например, о Жабо-Кала, что в Кабардино-Балкарии, ходят довольно кровавые байки. Кто-то говорит, что владельцы замка обедали крестьянами, а кто-то рассказывает легенду о хозяйке, из мести сварившей неугодных гостей — родственников нового мужа.

Замок Фрегат в Северной Осетии, по одному из преданий, возвел некий Ман-сау, который воровал детей и продавал их в рабство на турецкие корабли. В ингушских Вовнушках, говорят, мать, спасая своих детей, несколько раз перебегала над пропастью по тоненькой веревочной лестнице. И это, как вы понимаете, крошечная капля в огромном океане легенд. Историй много, замков тоже. И каждый из них — в живописнейшем уголке.

Лестница в небо Грозного

Многим знакома скромная бельгийская версия. Смотровая площадка в столице Чечни получилась куда масштабнее и изящнее.

Лестница находится в реконструированном поселке Орци-Мохк. Последние годы обзорные экскурсии по Грозному непременно заканчиваются здесь. Представьте себе огромную, как будто ничем не поддерживаемую лестницу, уходящую прямо в небо. Добавьте к этому зеркальную обшивку, отражающую в зависимости от времени суток, погоды и угла зрения то облака, то городские огни, то лучи закатного солнца, и получите на выходе футуристический и при этом очень удачно вписанный в местный ландшафт арт-объект.

Худесский Стоунхендж

Худесский лабиринт в Карачаево-Черкесии некоторые называют местным Стоунхенджем, но сходство заканчивается на наличии камней. Британская достопримечательность — рукотворная. Худесский же лабиринт создан природой, хотя есть и фантастические альтернативные теории.

К локации можно доехать на внедорожнике. Каменный лабиринт растянулся вокруг горного плато. Высота «стен» достигает шести метров, при этом сверху они выглядят практически ровной плоской площадкой, иссеченной сетью проходов. Гулять можно и внизу по тропинкам между скалами, и сверху, перепрыгивая через расщелины. В последнем случае будьте предельно осторожны и убедитесь, что подошвы вашей обуви не скользят.