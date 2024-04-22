Самый большой на Северном Кавказе экстрим-парк построят в горах Ингушетии

На территории всесезонного курорта «Армхи» в Ингушетии собираются построить самый большой на Северном Кавказе экстрим-парк. Первые объекты начнут возводить в 2025 году.

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«В план развития курорта включен масштабный проект — строительство самого крупного на территории Северного Кавказа экстрим-парка. В него войдут веревочный парк, разделенный на три зоны сложности по возрастным категориям, две трассы памп-трека для велосипедистов-экстремалов, а также зиплайн длиной в 1 километр», — рассказал ТАСС директор курорта Магомед Евлоев.

По его словам, также на территории экстрим-парка будут созданы скалодром, зона для бейсджамперов и родельбан длиной в 3 км.

«На фоне лесов и гор республики такие развлечения станут настоящим приключением как для молодежи, так и для тех, кто приедет на курорт для семейного отдыха. На территории парка будут работать специально обученные инструкторы, которые помогут, подскажут и подстрахуют при необходимости», — добавил Евлоев.

Санаторий «Армхи» открыли в 1928 году в горном Джейрахском районе на территории одноименного сельского поселения. Особая экономическая зона «Армхи» создана и включена в состав туристического кластера Северного Кавказа в 2011 году. На сегодняшний день в состав курорта входит горнолыжная инфраструктура с трассами протяженностью 1,2 км, подъемниками на 650 метров и на 180 метров. На курорте создано 350 мест размещения.