В Краснодарском крае ожидается высокая пожароопасность пятого класса

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в ГУ МЧС РФ.

© unsplash

В понедельник и вторник, 22 и 23 апреля, в северо-западных районах Кубани ожидается высокая пожароопасность пятого класса. Сотрудники МЧС призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности.

«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня, — говорится в сообщении. — Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой».

Ранее стало известно, что летний отдых в гостиницах экономсегмента Сочи окажется дешевле, чем в Турции. При этом глава АТОР Майя Ломидзе заявила, что за премиальные отели популярной курортной страны россияне могут заплатить на 15-20 процентов меньше, чем за аналогичные сочинские.