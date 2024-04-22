В мае на Камчатке запустят первый национальный маршрут для туристов

Первый шестидневный национальный маршрут запустят в Камчатском крае в мае, к началу летнего сезона, когда в регион традиционно приезжает больше всего туристов.

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Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова министра туризма края Владимира Русанова, маршрут "Камчатка - здесь начинается Россия" объединит лучшие местные туристические локации.

Гостей ожидает знакомство с нетронутой природой. Они посетят целебные термальные источники, отправятся в морское путешествие по живописной Авачинской бухте, будут фотографироваться на фоне вулканов. Кроме того, путешественники узнают о героической истории полуострова и попробуют блюда камчатской кухни. Туристы также побывают в первом в России музее вулканов "Вулканариум" и музее "Океанрыбфлот", где смогут виртуально посетить новейший супертраулер "Георгий Мещеряков".

Маршрут составлен с учетом интересов гостей разного возраста, начиная от детей старше 12 лет и заканчивая пожилыми людьми. Тур понравится любителям путешествовать с комфортом. Его смело можно рекомендовать для семейного отдыха.

В программе предусмотрен и свободный день, когда гости смогут отдохнуть за городом в термальном бассейне или выбрать путешествие по вкусу: на Халактырский пляж, мыс Маячный, Долину гейзеров или Курильское озеро, либо съездить на этнографическую экскурсию в питомник ездовых собак.

Маршрут имеет экологическую направленность, а его протяженность составит около 350 километров. Он разработан камчатской командой, хорошо знающей все особенности края. В будущем количество партнеров национального турмаршрута будет расширено.

"Наш регион не остановится на достигнутом. В крае есть и другие не менее интересные маршруты. Наша следующая задача - это разработка зимнего маршрута, который бы смог получить статус "национального", - заявил Владимир Русанов.

В министерстве туризма региона отметил, что турпоток на Камчатку в минувшем году превысил рекордную за последние годы отметку в 360 тысяч человек.