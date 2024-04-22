На Камчатке в мае запустят первый национальный турмаршрут

Первый шестидневный национальный маршрут запустят на полуострове в мае, к старту летнего сезона, когда традиционно фиксируется наплыв туристов. Об этом ТАСС сообщил министр туризма региона Владимир Русанов.

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"Разработанный национальный маршрут "Камчатка - здесь начинается Россия" объединяет лучшие туристические локации края. На маршруте гости увидят первозданную природу [края], узнают героическую историю полуострова, искупаются в целебных термальных источниках, совершат морское путешествие по живописной Авачинской бухте, сфотографируются на фоне камчатских вулканов и попробуют блюда камчатской кухни. Первые туристы смогут отправиться в путешествие на Камчатку по данной программе уже в мае", - рассказал Русанов.

Он добавил, что маршрут учитывает интересы гостей разного возраста: как детей от 12 лет, так и пожилых людей. Гости смогут посетить первый в России музей вулканов "Вулканариум", музей "Океанрыбфлот" с виртуальным путешествием по новейшему супертраулеру "Георгий Мещеряков".

По словам министра туризма региона, основная программа тура подойдет тем, кто предпочитает путешествовать с комфортом, по этой причине маршрут можно рекомендовать семейным туристам. Кроме того, в программе предусмотрен свободный день - турист может просто отдохнуть за городом в термальном бассейне или выбрать путешествие на свой вкус: Халактырский пляж, мыс Маячный, Долина гейзеров или Курильское озеро, этнографические экскурсии в питомник ездовых собак и т. д.

В министерстве туризма региона отметили, что тематика маршрута имеет экологическую направленность, а его общая протяженность составит порядка 350 км. Маршрут был полностью разработан камчатской командой, которая хорошо знает особенности края. В будущем количество партнеров национального турмаршрута будет расширяться.

"Наш регион не остановится на достигнутом. В крае есть и другие не менее интересные маршруты. Наша следующая задача - это разработка зимнего маршрута, который бы смог получить статус "национального", - отметил Русанов.

Как сообщили ТАСС в министерстве туризма региона, турпоток на Камчатку в 2023 году превысил 360 тыс. человек. Этот показатель является рекордным за последние годы.