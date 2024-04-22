В Дагестане открыли туристический сезон горным забегом с участием 2,6 тыс. человек

Туристический сезон официально открыли в Дагестане горным забегом с участием 2 600 человек. Самая длинная дистанция была рассчитана на 120 км и пролегала по живописным локациям региона, сообщил ТАСС директор забега "Тинькофф Dagestan Wild Trail" Антон Жилин.

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"В этом году в забеге принимают участие рекордное количество - 2 600 человек из разных регионов России, есть даже делегация с Дальнего Востока", - сказал Жилин.

Маршрут забега был проложен через Лакский, Гунибский, Левашинский, Унцукульский и Гергебильский районы Дагестана. Для участников были подготовлены четыре дистанции: 15, 35, 65 и 120 км. В этом году, в отличие от прошлых лет, забег проходит в течение трех дней. Последние участники финишируют в ночь с воскресенья на понедельник.

Финишный городок забега разбит в поселке Шамилькала Унцукульского района, где в воскресенье прошло официальное открытие туристического сезона с участием министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмина Мерданова.

"Сегодняшнее мероприятие играет для нас большую роль, потому что это старт туристического сезона. <…> Недаром мы начинаем его со спортивного мероприятия. Наша республика всегда славилась своими спортсменами. <…> Мы также имеем возможность показать все красоты [региона], так как самая длинная дистанция начинается с Лакского района и далее по пересеченной местности вы можете увидеть красоты нескольких районов нашей республики", - сказал Мерданов, видео с которым опубликовано в Telegram-канале Минтуризма региона.

В городке были развернуты подворья со всех районов Дагестана, которые представили местную продукцию и художественные промыслы. Также для гостей была организована культурная программа, в том числе выступление канатоходца в шестом поколении Камиля Мамаева.