Прямые рейсы связали Архангельск и Минск

Минск и Архангельск связал прямой авиарейс. Новый маршрут поможет в развитии международных связей. Все места на первом самолете были раскуплены, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

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Спокойные небесные тона в оформлении Минского аэропорта разбавил яркий лайнер российской авиакомпании. Самолет пролетел почти две тысячи километров своего первого рейса в белорусскую столицу. Из заснеженного Архангельска буквально окунулся в весенний цветущий Минск.

Водной аркой встречают каждый первый рейс. Но в этот раз к ней добавился еще и проливной дождь. Поэтому авиационное приветствие досталось не только самолету, но и пассажирам с экипажем. Из Архангельска в столицу Беларуси прилетел полный борт. Кроме туристов в салоне делегация российского региона и театральная труппа.

«Мы приехали с гастролями. Покажем спектакль «Василий Теркин». Один показ будет в Минске и три показа в Витебске. Я знаю, что зритель уже скупил абсолютно все билеты. Где-то даже переаншлаг», – сообщил директор Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова Сергей Самодов. «У меня конкретно цель подписать соглашение с молодежным центром о сотрудничестве. Я директор нашего регионального центра. Мы хотим с вашей молодежью проводить много совместных мероприятий», – отметила директор молодежного центра Архангельской области Кира Рыженкова.

Рейс регулярный – раз в неделю. Прилетев в Минск, через полтора часа после посадки самолет возвращается в Архангельск.

«У меня рейс был через Петрозаводск. Там пересадка была, час ожидания. А сейчас первый раз лечу прямым», – рассказал пассажир Сергей Симанович.

Подобный рейс был в расписании 30 лет назад. В год из Минска в Архангельск и обратно летали больше 10 тысяч пассажиров. Да и сейчас в расписании его ожидали в обеих странах.

«Мы прилетели из Архангельска к родителям. Побыли на юбилее у отца», – сообщил пассажир из города Северодвинск Денис Куленков.

Для Архангельской области сотрудничество с Беларусью уже на протяжении 10 лет остается одним из приоритетных направлений развития. На дорогах российского города минские автобусы, в многоэтажках могилевские лифты, на полках магазинов брестские продукты. И с каждым годом связь регионов продолжает развиваться.

«Мы встретимся с руководством республики, обсудим планы на ближайшие годы по развитию наших двусторонних связей, посетим компании белорусские вместе с нашими представителями нашего бизнеса. Проведем бизнес-форум, на котором наши предприниматели смогут пообщаться», – заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

У российской авиакомпании в Беларусь несколько маршрутов. Открыты рейсы из Уфы, а теперь – из Архангельска в Минск. В конце весны в расписании перевозчика появится еще одно направление – Челябинск.

Из Минска в Архангельск самолет летит примерно два с половиной часа. Авиабилет в одну сторону стоит 240 белорусских или семь тысяч российский рублей.