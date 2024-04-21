Чем Русский Север готов удивлять своих гостей летом 2024 года

Лето — традиционная пора путешествий, когда большинство россиян планируют свои отпуска. При этом именно лето считается лучшей порой для активного отдыха в регионах Русского Севера — например, для пеших походов. А еще именно летом там можно наблюдать уникальное природное явление — белые ночи. Подробности о том, почему летом 2024 года стоит отправиться в путешествие на Русский Север и чем он готов удивлять туристов, — в материале «Ленты.ру».

Регионы Русского Севера

К Русскому Северу традиционно относят территорию Архангельской, Вологодской и Мурманской областей, а также Республики Карелия, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Туристов в этих регионах привлекает прежде всего невероятная природа: путешественники гуляют по лесу или тундре, катаются на собачьих упряжках, любуются северным сиянием.

А в Мурманской области можно еще и выйти в море на поиски китов. Как говорит в беседе с «Лентой.ру» руководитель отдела партнерских коммуникаций в сервисе путешествий «Туту» Наталья Анисимова, природа на Севере красива в любое время: даже если турист четыре раза в год приедет в одну и ту же Мурманскую область, он получит самые разные впечатления.

"Многие туристы ищут разнообразия, стремятся к новым ощущениям. Для тех туристов, которые раньше отдыхали на юге, северные регионы — это смена привычного сценария". Наталья Анисимова, руководитель отдела партнерских коммуникаций в сервисе путешествий «Туту»

Кроме того, по словам эксперта, многим туристам близка эстетика и культура северных регионов. На Русском Севере много интересных промыслов, там развиты живопись, рукоделие, резьба по дереву. Отправляясь в такое путешествие, можно многое узнать о быте разных народов России, посмотреть на северные деревни и поучаствовать в интересных мастер-классах.

Важно и то, что в северных регионах России быстро повышается качество сервиса: появляются новые интересные отели, глэмпинги, открываются рестораны. Большое внимание уделяется именно гастрономической составляющей — и это находит отклик у туристов.

Когда лучше ехать — летом или зимой

Если зимой Русский Север укрыт снежным покровом, то летом природа раскрывается во всей красе. По словам Ольги Ивановой, руководителя по связям с общественностью туроператора FUN & SUN, летом в северных регионах есть возможность добраться к самым отдаленным уголкам и комфортно гулять: длинный день дает возможность наслаждаться природой и памятниками.

Сильная сторона северных регионов — в том, что они могут предложить туристам разные варианты досуга в любое время года, меняются лишь маршруты, дополняет Наталья Анисимова. Это важно, учитывая то, что многие достопримечательности Русского Севера — природные.

К примеру, зимой в карельском парке Рускеала очень красиво, но летом там проще совершать долгие вылазки. А в Мурманской области летом можно отправиться к водопадам, самые известные из которых — на реках Лавне и Уре. Также можно посетить водопад Титовка.

"Оптимальный вариант северного путешествия — на самолете. Обычно проблем с размещением нет, но если речь идет о Мурманске или Карелии, то лучше позаботиться об этом заранее, так как это наиболее популярные регионы" Ольга Иванова, руководитель по связям с общественностью туроператора FUN & SUN

Добраться до регионов Русского Севера из Центральной России — к примеру, Москвы или Санкт-Петербурга — достаточно легко. В Вологду можно доехать из Москвы на поезде с Ярославского вокзала, в Мурманск — долететь на самолете за 2,5 часа. Столько же лететь из Москвы и до Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ), а билеты туда и обратно можно приобрести за 6-8 тысяч рублей.

Популярные направления

Архангельская область

Как добраться: долететь из Москвы до Архангельска примерно за два часа, цена авиабилета — от 3,5 тысячи рублей. Где остановиться: в столице региона, Архангельске, ночь в трехзвездочном отеле стоит от 2,6 тысячи рублей за двухместный номер.

Архангельская область — это место с богатой историей и дикой природой, Белым морем и северными реками, тайгой и тундрой. Край знаменит белыми ночами, которые длятся около 80 дней в году. Как говорит в беседе с «Лентой.ру» пиар-менеджер «Яндекс Путешествий» Дарья Шулик, в Архангельской области много памятников деревянного зодчества с важным культурно-историческим значением.

"Тысячи туристов приезжают сюда, чтобы увидеть деревни, практически не изменившиеся за последние 200 лет. Например, одной из самых живописных деревень считается Ошевенский Погост в Каргополье — это настоящий музей под открытым небом". Дарья Шулик, пиар-менеджер «Яндекс Путешествий»

Вологодская область

Как добраться: авиабилет до Вологды из Москвы стоит от 6 тысяч рублей за 1,5 часа полета. Где остановиться: ночь в двухместном номере трехзвездочного отеля Вологды стоит от 2,4 тысячи рублей.

Вологодская область — прекрасное направление для культурного туризма. В столице региона можно посетить интересные музеи. Например, гости музея кружева знакомятся с визитной карточкой города — кружевоплетением. Экспозиция дома вологодского масла рассказывает историю развития маслоделия, а его посетители могут сами сбить сливки маслобойкой. Увидеть старинные пивные бутылки XVIII-XIX веков можно в баре-музее «Заречный квартал 1840». А еще, оказавшись в Вологде, стоит насладиться уникальной местной архитектурой и посмотреть на деревянные дома с резными наличниками.

Мурманская область

Как добраться: авиабилет Москва — Мурманск стоит от 4,7 тысячи рублей, перелет продлится два с половиной часа. До Териберки из Мурманска ходит автобус №241, но можно добраться и на такси. Где остановиться: в Териберке ночь в трехзвездочном отеле стоит от 10 тысяч рублей за двоих.

Зимой Мурманская область становится магнитом для желающих увидеть северное сияние, а летом туристы едут сюда за не менее яркими впечатлениями: увидеть китов.

"Самое популярное место для этого — Териберка. С порта-причала отправляются суда к китовым местам. Если вам повезет, вы сможете сделать на память фотографии этих уникальных животных". Дарья Шулик, пиар-менеджер «Яндекс Путешествий»

Республика Карелия

Как добраться: из Москвы до Петрозаводска можно долететь за 1,5 часа, цена авиабилета — от 6,6 тысячи рублей. Где остановиться: ночь в трехзвездочном отеле Петрозаводска стоит от 3,3 тысячи рублей за двоих.

Карелия знаменита своей великолепной природой. Здесь обязательно нужно увидеть Ладожское и Онежское озера, прогуляться по горному парку Рускеала и спуститься в подземные шахты — штольни.

"До Рускеалы можно добраться в рамках самостоятельного путешествия на автомобиле, но многим туристам нравится добираться до нее на ретропоезде из Сортавалы — в пути пассажиров угощают национальной карельской выпечкой". Анастасия Яковлева, пиар-менеджер сервиса бронирования МТС Travel

А в столице региона, Петрозаводске, ждет культурная программа: посещение Национального музея Карелии, Художественной галереи кукол и музея кораблестроения «Полярный Одиссей».

Как подготовиться к путешествию

Путешествие по Русскому Северу в основном связано с посещением природных локаций, поэтому, собираясь в путешествие, лучше отдать предпочтение удобным одежде и обуви в соответствии с погодными условиями. Правда, погода может быть очень переменчивой.

"В поездке на Север туристу пригодятся влаговетрозащитная куртка, сменная непромокаемая обувь, защитное средство от комаров и солнца, солнцезащитные очки, головной убор, термос и рюкзак с удобными лямкам". Ксения Андрианкова, руководитель проекта «Экскурсионные туры» ГК «Слетать.ру»

Наталья Анисимова советует заранее составить маршрут, купить билеты, позаботиться о медицинской страховке и выбрать экскурсии. Стоит прикинуть, можно ли добраться до всех мест маршрута самостоятельно или же необходим организованный тур.

В некоторых местах на Севере лучше ехать с проверенными гидами на их машинах, потому что самая красивая природа и потрясающие виды обычно открываются вдали от автомобильных трасс.

Руководитель проекта «Экскурсионные туры» ГК «Слетать.ру» Ксения Андрианкова заключает, что туристы едут на Русский Север за уникальной природой, множеством увлекательных туристических маршрутов, национальных парков и музеев-заповедников. Русский Север хранит еще и огромное историческое и культурное наследие, поэтому у туристов есть возможность соединить разные типы отдыха и активностей: экопоездку, экскурсионные программы, пеший туризм и многое другое.