Пять cамых красивых набережных России

Рассказываем, где погулять у воды и набраться положительных эмоций.

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«Городам на воде невероятно повезло — не только с точки зрения экономики, но и качества жизни горожан. А если вдоль озера, реки или моря проходит красивая набережная, их привлекательность вырастает в разы. Где погулять у воды, чтобы получить максимум впечатлений, расскажу ниже», — Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

Набережная Амура, Благовещенск

Благовещенск – город уникальный. Не только сам по себе, но и благодаря географическому соседству с китайским Хэйхэ. Лучшие виды на Поднебесную открываются с набережной Амура, разделяющего не просто два города, но две страны. Через несколько лет их соединит первая в мире трансграничная канатная дорога, и число гуляющих по набережной наверняка кратно возрастёт.

Ну а пока здесь довольно свободно и комфортно: можно в деталях рассмотреть фасады китайского соседа и погладить на удачу нос бронзового Дружка – легендарной собаки, преданно ожидавшей хозяев во время паводка 2013 года.

Набережная Цесаревича, Владивосток

На восточных рубежах страны начинается Тихий океан – а аккуратно подводит к нему набережная Цесаревича в бухте Золотой Рог. Виды, открывающиеся с набережной, считаются визитной карточкой Владивостока. А видно отсюда многое: и вантовый Золотой мост, парящий в тумане над бухтой, и разбросанные арт-объекты, и грандиозные портовые краны, и, конечно, суда.

Набережная Цесаревича – одно из немногих «плоских» мест стоящего на сопках Владивостока, поэтому здесь всегда можно встретить велосипедистов и роллеров – и присоединиться к ним. Ну а в тёплое время на набережной устраивают импровизированные концерты и выступления – в декорациях Золотого Рога даже музыка как будто звучит иначе.

Нижне-Волжская набережная, Нижний Новгород

Полуторакилометровый променад под стенами Нижегородского кремля – излюбленное место прогулок горожан и туристов. Виды отсюда открываются без преувеличения выдающиеся – на слияние Оки и Волги, Александро-Невский собор и футуристичный футбольный стадион, построенный к чемпионату мира.

Именно к Нижне-Волжской набережной спускается знаменитая Чкаловская лестница, на вершине которой жители и гости «столицы закатов» собираются каждый вечер в надежде красиво проводить уходящий день. Ну а после захода солнца прогулку приятно продолжить по «сестре» Нижне-Волжской набережной – Верхне-Волжской.

Имеретинская набережная, Сочи

Протянувшаяся на 7 км до самой границы с Абхазией Имеретинская набережная – одна из самых молодых, современных и красивых на территории Большого Сочи. Она разделена на две части – пешеходную и велосипедную, что позволяет любителям самого разного отдыха наслаждаться прогулками и поездками, не мешая друг другу.

Панорамы, открывающиеся с Имеретинки, – нестареющая сочинская классика: заснеженные горные пики и ласковое Чёрное море. Бонусом идут олимпийские объекты, до которых от набережной рукой подать.

Университетская набережная и набережная Малой Невки, Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге почти 100 рек и около 50 набережных – выбрать только одну было бы неправильно. Чтобы проникнуться «водной» стихией Северной столицы, стоит прогуляться хотя бы по паре из них. Начать с Университетской, откуда открывается фантастический вид на фасады центральной части Петербурга, купол Исаакиевского собора и портовые верфи.

А продолжить совсем в другой атмосфере – на деревянной набережной Малой Невки на Крестовском острове, ставшей примером удачного благоустройства некогда пустующей территории. Сама набережная небольшая, но от неё легко дойти до новых архитектурных доминант Петербурга – «Газпром-арены», белоснежного вантового моста и лучшей точки обзора небоскрёба «Лахта Центра».