Авиакомпании готовы сразу после реконструкции ВПП в Кемерове возобновить полеты за рубеж

Международные рейсы из аэропорта Кемерова планируется возобновить сразу после реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), такие запросы есть от нескольких российских авиакомпаний. Об этом сообщил ТАСС директор аэропорта Кемерово Николай Тарануха.

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Полеты за рубеж из аэропорта Кемерова были прекращены из-за пандемии коронавируса. Затем были начаты работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Отремонтировано около 1 км при общей длине полосы в 3,2 км. Это не позволяет выполнять рейсы на больших магистральных самолетах, на которых совершаются перелеты в другие страны.

"К нам приходил запрос на Таиланд, они ждут, как только завершится реконструкция взлетно-посадочной полосы - они готовы начать перелеты. Также готовы возобновить перелеты в Турцию, Вьетнам, Египет и ОАЭ. Интересное направление - остров Хайнань в Китае, куда рейсы были отменены из-за пандемии коронавируса. Но они этот запрос поддерживают", - сказал Николай Тарануха.

Он добавил, что пассажиропоток на международных рейсах около 10 лет назад доходил до 250 тыс. человек.

В январе 2024 года было отремонтировано 1 020 м ВПП кемеровского аэропорта при общей длине полосы около 3,2 км, стоимость по контракту составила 3,27 млрд рублей. Общая стоимость работ в 2022 году оценивалась в 11 млрд рублей. Работы по реконструкции оставшихся 2 км взлетно-посадочной полосы аэропорта Кемерова планируется провести в 2025 году, в течение 2024 года планируется объявить конкурсные процедуры. На время выполнения работ аэропорт будет закрыт. Проект включает реконструкцию перрона, оснащение периметрового ограждения техническими средствами охраны, строительство площадки для противообледенительной обработки воздушных судов, аварийно-спасательной станции, патрульной дороги и другие работы.