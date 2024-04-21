Почти миллион туристов посетят Петербург в майские праздники

На майские праздники-2024 в Петербурге ожидают на сто тысяч туристов больше, нежели в тот же период 2023 года.

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Ожидается, что отели, гостиницы, и хостелы с 28 апреля по 1 мая будут загружены на 80%, а с 9 по 12 мая — на 90–95%. Показатели по бронированиям уже превысили прошлогодние по данным «Турбарометра Санкт-Петербурга».

Открытие летнего туристского сезона запланировано на 27–28 апреля. Основными точками притяжения для гостей остаются музеи, водные прогулки и знаменитые фонтаны Петергофа. В 2024 году летний сезон там начнется 27 апреля.

Пробный пуск фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» уже состоялся 20 апреля. Погода не помешала технической проверке, о чем свидетельствуют фотографии с работающими под снегом водомётами. Количество снега, выпавшего в этот день, достигло 11 см.

Также туристов ждут сады и парки, многие из которых сегодня закрыты на просушку. Уже известно, что 3 по 5 мая в Юсуповском саду пройдет фестиваль водных фонариков.

Поток туристов не иссякает, несмотря на введение в Петербурге курортного сбора. Многие реагируют на новшество нервно, говорит директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, но пока снижения интереса к Северной столице не наблюдается.