Маршрут выходного дня: Ржев

Мы продолжаем путешествовать по интересным местам вдоль трассы М-9 и, посетив Волоколамск и Ярополец, отправляемся в Ржев. Город известен, прежде всего, кровопролитной Ржевской битвой и величественным мемориалом Советскому Солдату, впечатляющим и трогающим до глубины души. В Ржеве вообще много достопримечательностей и музеев, связанных с Великой Отечественной войной. Еще здесь протекает река Волга, а с её берегов открываются очень красивые виды.

© Светлана Парфенова

Ржев

Год основания Ржева – 1216. В XIII-XVII веках здесь на левом берегу Волги на Соборной Горе был укреплённый кремль, включавший детинец и окольный город. В городе много раз менялась власть, поскольку крепостью на Волге хотел обладать каждый князь. Также Ржев играл роль крупного торгового пункта. С января 1942 года по март 1943 года проходила Ржевская битва - одна из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны.

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Ржева 220 километров по трассе М-9 «Балтия», дорога лежит через Волоколамск и Зубцов. Путешествие можно совместить с посещением Старицы и Твери.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Ржевский мемориал Советскому Солдату

Несомненно, главная и обязательная к посещению достопримечательность Ржева – открытый летом 2020 года мемориал Советскому Солдату. Он посвящен героям Ржевской битвы и представляет собой 25-метровую фигуру солдата, возвышающуюся серией стальных плит, на которых увековечены имена павших воинов.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

На территории звучат тематические музыкальные композиции, обустроены зоны отдыха, а вечером мемориал эффектно подсвечивается. В отдельно стоящем здании открыт музейно-выставочный павильон.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Паровоз Эр-785-51

Если вы путешествуете не на машине, то самый простой способ добраться из Москвы до Ржевского мемориала Советскому солдату – на «Ласточке» до станции «Ржевский мемориал», а далее по свежеобустроенной пешеходной дорожке. У станции вы увидите интересный памятник – грузовой паровоз Эр-785-51.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Музей «Калининский фронт. Август 1943 года»

В 2015 году в деревне Хорошево Ржевского района был открыт музей «Калининский фронт. Август 1943 года» (на картах вы встретите название «Ставка Сталина»). Музей расположен в доме, где Верховный главнокомандующий И.В. Сталин провёл ночь с 4 на 5 августа 1943 года, здесь состоялась его встреча с командующим Калининским фронтом А.И. Ерёменко, отсюда был отдан приказ о первом салюте в честь войск Красной Армии, освободивших Орёл и Белгород. Рядом с домом установлены бюсты двенадцати Героев Советского Союза – уроженцев Ржевского района, А.И. Ерёменко и И.В. Сталина.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Красноармейская набережная

Следующей остановкой на маршруте можно сделать Красноармейскую набережную. Она проходит под Новым мостом через Волгу и идёт в сторону Старого моста. На набережной находятся здания Краеведческого музея и Музея военной истории и несколько арт-объектов.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Парк Культуры и отдыха

На набережной перед Старым мостом обустроен парк Культуры и отдыха с креативными беседками, качелями и скамеечками.

© Светлана Парфенова

Легенда про сапоги

Необычный арт-объект на набережной – сапоги князя Владимира. Они напоминают о местной легенде, согласно которой князь Владимир считался покровителем Ржева. В случае опасности, его образ возникал на крутом волжском берегу, а враги бежали. Каждую ночь князь обходил свой город, и каждый вечер горожане ставили для него новую пару сапог взамен сношенных, но однажды забыли об этом… Князь осерчал и покинул город.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Сквер Воинов-интернационалистов

Также на этом берегу реки интересно посетить сквер Воинов-интернационалистов, где расположены мемориал пограничникам всех поколений; памятник В.Ф. Маргелову, памятник Морякам всех поколений, скульптура пограничника с собакой, БТР-60, БМ-21 «Град», памятник воинам-афганцам, памятник десантникам.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Смотровые площадки

Теперь отправляемся на другую сторону реки. Отсюда, с высокого берега Волги, можно полюбоваться завораживающими видами. Смотровая площадка отмечена на карте и у Аллеи Героев, и на Соборной горе, а по факту красивые панорамы открываются взору фактически из любой точки.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Обелиск Освободителям Ржева

Впечатляющее место – обелиск Освободителям Ржева и парк возле него. Обелиск был установлен в 1963 году, он оформлен барельефами и надписями, рядом горит Вечный огонь. Парк на Соборной горе (именно здесь когда-то находились древние городские укрепления и Успенский собор) благоустроен и ухожен. Отсюда можно полюбоваться видом на Волгу и собор Оковецко-Ржевской иконы Божией Матери, красующийся на противоположном берегу.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Аллея Героев

На набережной вдоль парка Грацинского идёт аллея Героев. В дореволюционное время это место называлось Никольским бульваром - по названию церкви Святого Николая, которая когда-то здесь стояла. В 1918 году бульвар переименовали в сад имени В.В. Грацинского, памятник которому был возведён на его могиле в центре сада.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Советская площадь и парк аттракционов

Сразу за парком Грацинского – парк Победы, а напротив – Советская площадь. За ней – парк аттракционов.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Истребитель, пожарная машина, танк, паровоз и трактор

А ещё в городе есть памятники различной технике. На берегу реки Холынки установлен МиГ-17 - памятник советским лётчикам. Его можно увидеть, гуляя по Соборной горе. На улице Калинина стоит Пожарная машина. На площади Мира - танк Т-34. В парке Здоровье – паровоз-памятник Су 208-64. А на Торопецком тракте установлен гусеничный трактор Дт-54.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Из симпатичных достопримечательностей Ржева также отметим здание Госбанка, Дворец культуры электромехаников и многочисленные церквушки.