В Шерегеше туристы в купальниках спустились с горы

В Шерегеше Кемеровской области туристы спустились с Зеленой горы в купальниках. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новости Шерегеша».

«Главное мероприятие весеннего солнцекатания страны в самом разгаре: соревнования по чудаческим видам спорта, йога и водные процедуры», – говорится в сообщении.

В Шерегеше прошло традиционное закрытие горнолыжного сезона 2023/2024 на курорте Шерегеш – фестиваль «Грелкафест». Летний сезон на курорте начнется с 1 июня.

Напомним, на выставке «Россия» открылся фестиваль Национального Совета Айкидо, на участие подали более 500 заявок. Напомним, погода в Кузбассе удивит своим разнообразием на выходных.