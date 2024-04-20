Турагенты назвали популярные места для отдыха у жителей ХМАО

Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали разбирать путевки на лето в Сочи. Вместе с этим направлением у югорчан пользуются популярностью путешествия в Абхазию, рассказали URA.RU в турагентстве «Семь чудес».

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«Уже разбирают Сочи и Абхазию, по этим направлениям есть прямые рейсы из Сургута, поэтому они пользуются спросом. На лето уже поставили бронирования и они активно загружаются туристами», — отмечают в агентстве путешествий.

По словам турагентов, нередко югорчане выбирают для отдыха оба направления. Туристы используют Сочи в качестве хаба для путешествий в Абхазию — они граничат между собой.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане выбирают Сочи для отдыха на несколько дней. В турагентстве Soloway отмечали, что курорт пользуется спросом не только в теплое время, но и зимой. Туристы едут туда ради горнолыжных курортов.