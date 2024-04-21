Спрос на майские путешествия вырос в России

Спрос на путешествия начал расти с приближением майских праздников. Туристов стали привлекать новые направления внутри страны.

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Москва и Санкт-Петербург потеряли значительную долю среди всех направлений, при этом вырос интерес к городам Золотого кольца, Калининградской области, а также курортам Минеральных Вод и Приэльбрусья.

По мнению туроператоров, одной из причин падения популярности Москвы и Петербурга стала неустойчивая весенняя погода, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее ответственный секретарь комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России Лейла Имранова сообщила, что россияне имеют право взять отпуск на два дня 2 и 3 мая между праздниками и выходными.