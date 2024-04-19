В Москве создали детский совет по туризму

Детский совет по туризму создали в Москве, в пятницу прошло его первое заседание, сообщается на портале мэра столицы.

"Первое заседание детского совета по туризму состоялось 19 апреля в Московском планетарии. В совет вошли более 20 ребят в возрасте от 13 до 17 лет, которые стали победителями и призерами Московской олимпиады по школьному краеведению и других состязаний среди учащихся города", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на первую встречу со школьниками пришли представители столичного правительства, Российского союза туриндустрии, компаний-туроператоров, городских музеев.

Подростки узнали, как составлять маршруты, исследовать запросы потребителей, а также о том, как туризм развивает экономику региона и страны. В качестве домашнего задания дети должны будут придумать концепцию развития детского туризма в Москве. Предложенные варианты рассмотрят на следующем заседании, автор лучшей работы станет председателем совета.

Мнение молодых экспертов учтут при разработке туристических продуктов и маршрутов, которые по итогам работы созданного объединения разместят на сервисе Russpass.

Также дети будут тестировать интерактивные программы тематических образовательных и семейных проектов, таких как, например, "Играй в Москву" и "Город открытий". На первом заседании школьники - члены совета под руководством опытных коллег составили план работы на год и прошли с экскурсией по Московскому планетарию.