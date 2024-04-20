«Авито» запустил новый сервис для путешествий по России

Представители компании рассказали, что уже с осени в сервисе будет доступно 13 тысяч гостиниц. Он будет представлен в виде раздела в приложении и на сайте. С его помощью можно будет арендовать все виды жилья для краткосрочного проживания.

© РИА Новости

По словам сотрудников «Авито», уже сейчас они могут предложить широкий выбор частного жилья, но осенью 2024 года там появится и 70% всех гостиниц и отелей. Список несомненно будет расти со временем.

На презентации рассказали, что самыми популярными направлениями этим летом в стране станут Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Подмосковье, Крым, Минеральные воды и Алтай.

Ранее стало известно, что стоимость размещения в гостиницах Сочи в первом квартале 2024 года выросла на 17,3% в сравнении с прошлым годом. А спрос на летние туры в Турцию вырос почти в три раза.