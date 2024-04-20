Турэксперт Голов предупредил россиян о проблемах с местами на российских курортах

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов предупредил россиян о нехватке мест на российских курортах этим летом. Спасти ситуацию может только частный сектор, но он слишком сильно завышает цены.

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«На помощь нашим туристам придет частный сектор, который, к сожалению, никак не регулируется. Сейчас только середина апреля, купить на лето что-то можно, но цена возрастает в разы. Мы хотим, чтобы внутренний туризм развивался большими шагами, но объектов размещения не хватает», – отметил он.

Сергей Голов подчеркнул, что этот сезон будет крайне тяжелым и многим россиянам придется столкнуться с овербукингом. В таком случае некоторые туристы будут рассчитывать на одно, но по итогу получат совершенно другое.

При этом на менее популярных направлениях ситуация еще хуже. Гостиниц и отелей меньше, а частный сектор продает места размещения иностранным туристам. Это связано во многом с тем, что приезжающие отдохнуть, например из Китая, сильно выигрывают по платежеспособности у российских туристов. В связи с этим местные владельцы стараются продать места иностранным гражданам, передает НСН.

Напоминаем, что эксперт по туризму Мальцев рассказал, какие туристические направления чаще всего выбирают россияне. Все больше граждан обращают внимание на регионы Северного Кавказа.