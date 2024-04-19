Детский турпоток в Москву превысил допандемийные показатели в 2023 году

Количество детей, посетивших Москву, увеличилось в 2023 году на 1,2 млн по сравнению с допандемийным 2019-м, сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

"В 2023 году Столицу детского туризма 2024 - такое звание получила Москва - посетили 5,5 млн детей из регионов России и других стран. Это на 1,2 млн больше, чем в рекордном для столичной туристической отрасли 2019 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что каждый третий приезжал в столицу для знакомства с достопримечательностями и посещения культурных мероприятий. Чаще всего это были дети в возрасте до 11 лет - они составили более 55% от всего числа юных туристов.

В пресс-службе добавили, что в Москве проходит множество событий для ребят всех возрастов, работают десятки детских и молодежных театров, сотни музеев - всего насчитывается около 10 тыс. культурных организаций.

Кроме того, в столице можно посетить научные и креативные кластеры, технопарки, офисы крупных компаний. Школьники знакомятся с профессиями будущего, в том числе на маршрутах образовательно-туристического проекта "Город открытий" - за время работы к нему присоединились уже более 10 тыс. детей и подростков со всей России.