Стало известно о росте цен на размещение в Сочи в 2024 году

Средний тариф на размещение в гостиницах Сочи в первом квартале 2024 года вырос на 17,3%, сообщила управляющий партнер и СЕО гостиничного оператора SATEEN GROUP Валентина Магидс.

По ее словам, в среднем по России динамика составила 25,9%, а Сочи по темпам роста далеко не в первых рядах. Отмечается, что в Сочи очень сложный конкурентный рынок, такого трафика, как в центральных городах России, здесь нет. При этом летний отдых в премиальных отелях Турции оказался на 15-20% дешевле, чем в Сочи, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В России наблюдается катастрофическая нехватка отелей четырех-пяти звезд, чем пользуются отельеры Сочи, заявил в связи с этим вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН». По его словам, цены на размещение в более премиальных отелях за год выросли до 20%.