Топ отдаленных маршрутов России, ради которых стоит собраться в дорогу

2020 год ознаменован яркими событиями, но не в плане заграничных поездок. Пока весь мир приходит в себя после пережитых потрясений, предприимчивые путешественники уже планируют трип по удаленным уголкам России, где минимум людей и максимум живописных видов. Совместно с экспертами круизной компании «ВодоходЪ» наша редакция собрала самые неожиданные направления, куда можно направиться уже в этом месяце, и только на теплоходе.

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Мандроги, Ленинградская обл.

Живописная деревня Мандроги притаилась на берегу реки Свирь, между Онежским и Ладожским озерами. Эко-уголок с аутентичным укладом и культурным зодчеством станет надежным прибежищем по пути на Валаам. Вдоль береговой линии выстроились деревянные дома, украшенные резьбой, в глубине расположились ремесленная слобода, зоопарк и поляна сказок с персонажами Александра Пушкина. Но всякий турист, когда-либо побывавший в Мандрогах, с упоением вспоминает местное гостеприимство и русскую кухню. Здесь все, как у бабушки, по-домашнему уютно.

Соловецкие острова, Архангельская обл.

Архипелаг в Белом море привлекал внимание еще первых людей. Загадочные каменные лабиринты и сейды свидетельствуют о жизни на островах с древних эпох. Но история углубляется лишь в 15-16 век, когда был возведен мужской монастырь с крепостью и сторожевыми башнями. Здесь будто остановилось время: многие сооружения сохранили свой первозданный вид по сей день, а тишину нарушают лишь песнопения и плеск воды за бортом теплохода.

Край каспийской розы, Астрахань

Одно из самых романтичных мест России находится в дельте Волги, где река впадает в Каспийское море. С первых дней лета здесь распускается дюжина созвездий лотоса будто с полотен Клода Моне, вдоль берега скользят белоснежные «парусники» лебедей и пеликанов. Чтобы не нарушать природный покой, теплоход останавливается за десятки километров у Астраханской набережной, откуда трансфером можно добраться до заповедника. А для любителей монументальных композиций в центре города расположены камерные музеи и галереи местных художников-мастеров.

Экспедиция по Енисею, Красноярский край

Если авантюризм – ваше кредо, то дальнее странствие вверх по реке из Красноярска в Дудинку не стоит откладывать больше ни на день. Аутентичный северный круиз познакомит с культурой древних поселений и расскажет о быте и ведении хозяйства в таежных просторах. Во время пеших экскурсий можно послушать древние сказания о силе духа и земли, отправиться с местными жителями на пастбище к оленям, а после отведать местную сибирскую кухню. А для отважных смельчаков существует обряд посвящения с погружением в глубоководный холодный Енисей.

Сокольи горы, Самара

Уникальный природный рельеф в Среднем Поволжье славится лыжным курортом. Но где хорошо зимой, там хорошо и летом. Теплоход, огибающий Нижний Новгород и Казань, подходит прямо к подножью скалистых гор, покрытых кристаллической серой. После речной прогулки можно забраться на вершину Тип-Тяв, углубиться в пещеру Братьев Греве и даже спуститься в овраги Коптев и Студеный. Там же судно встречает и старинный город Самара с уникальными архитектурными памятниками и музеями Древней Руси.