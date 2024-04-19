Аэропорт Сочи вводит бесплатное обслуживание ветеранов войны в бизнес-зале

Международный аэропорт Сочи будет бесплатно обслуживать ветеранов Великой Отечественной войны в зале повышенного комфорта внутренних вылетов и в бизнес-зале международных вылетов в течение всего 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова, входящий в ГК "Аэродинамика", сообщает о безвозмездном обслуживании ветеранов Великой Отечественной войны в зале повышенного комфорта в течение всего 2024 года. В преддверии Дня Победы международный аэропорт Сочи продолжает ежегодную традицию бесплатного обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны в зале повышенного комфорта внутренних вылетов, а также в бизнес-зале международных вылетов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в бесплатное обслуживание входит регистрация без очереди на стойках бизнес-класса, а также ожидание в комфортабельных залах, где, в том числе, доступно горячее питание и напитки.

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова входит в топ-5 по объему пассажирских перевозок в стране. На фоне авиационных ограничений, действующих с 2022 года, аэропорт Сочи стал главным южным международным авиахабом России, поскольку является единственным работающим из четырех аэропортов в Краснодарском крае. Полеты выполняются по 65 внутрироссийским и международным направлениям. Рейсы совершают 21 российский и 5 иностранных перевозчиков. Вместе с аэропортами Краснодара и Анапы аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".