В отрасли заявили о «кошмарных» ценах на железнодорожные билеты до Сочи

Сергей Голов заявил НСН, что железнодорожные билеты иногда в два раза превышают стоимость авиабилетов. Государство должно вмешаться в ситуацию с «кошмарными» ценами на железнодорожные билеты до Сочи и Краснодара, повышенный спрос гонит стоимость вверх, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире НСН.

В отелях Кавминвод и Дагестана на лето практически закончились места. Туристы бронировали путёвки и гостиницы с зимы. Об этом рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По её словам, граждане покупают пакетные туры за 4-6 месяцев до начала сезона отпусков.

«Если с гостиницами еще можно как-то разобраться, то ситуация с переездом сложнее. Кошмарные цены на железнодорожные билеты до Краснодара, до Сочи. Очень дорого сегодня, дороже в два раза, чем на самолете. Государство обязано вмешиваться в данную ситуацию, увеличивать поездной состав, чтобы спрос удовлетворялся. Власти на это реагируют, но так быстро это не произойдет. Автобусный парк легче увеличить, но это сутки езды. У нас народ отдает больше предпочтение железнодорожным поездкам», - отметил он.

Голов подчеркнул, что с дальними направлениями ситуация обстоит не лучше. Авиакомпании получают дотации только на перелеты в определенные города.

«Перелеты дальние сегодня очень дорогие, у нас дотации только на Дальний Восток. Дотации в теории есть на все регионы, но это обычно один-два билета на рейс, ситуации не спасает. Частные авиаперевозчики практически дотации не получают. «Аэрофлот» получает только на Дальний Восток. Например, во Владивосток вы можете долететь из Москвы туда и обратно за 25 тысяч рублей, а вот уже в Хабаровск будет стоить 45 тысяч рублей, в Иркутск так же», - резюмировал собеседник НСН.

Цены на авиабилеты на полеты по России вырастут в среднем на 10% в 2024 году, заявил авиаэксперт Роман Гусаров «Радиоточке НСН». Он объяснил, что компании не могут не повышать цены, так как это грозит убытками и банкротством. При этом, если спрос снизится, повышение цен случится позднее.