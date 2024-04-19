Турэксперты рассказали, как СВО повлияла на отдых в Крыму

Несмотря на продолжающуюся СВО, полуостров рассчитывает вернуть былую популярность. По словам крымских отельеров, бронирование жилья на летний сезон – 2024 началось уже в ноябре. Расширение номерного фонда отелей и улучшение инфраструктуры курортов этому только способствуют. Как на самом деле сейчас складывается обстановка с отдыхом в Крыму и как добраться до полуострова, «ФедералПресс» рассказали эксперты из сферы туризма.

Пляжный сезон

По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, в Крыму всегда был длинный пляжный сезон, его определяла погода – как правило, стартовал он в конце мая или начале июня, а закрывался в конце сентября или начале октября.

Пляжный сезон в Крыму вполне сопоставим с пляжным сезоном в Краснодарском крае, но выраженной сезонности с точки зрения загрузки средств размещений там не было. Потому что смогли сезонную загрузку обеспечивать в течение года, объяснил Мальцев.

Он добавил, что кроме пляжного сезона в Крыму пользуются спросом санаторно-курортные, историко-культурные программы, ранее развивался винный и спортивный туризм. Пляжный сезон начнется с конца мая, а оздоровительно-культурный сезон – уже с 1 мая.

«На мой взгляд, сейчас самое прекрасное время для отдыха. Особенно сейчас, когда в Крыму потеплело. Температура повышается до 28 градусов тепла, все цветет. У нас есть любители, которые приезжают именно весной каждый год», – рассказала хозяйка отеля «Седьмой Сектор» (г. Саки, Крым) Наталья Хмельницкая.

Безопасность на полуострове

По предположениям Мальцева, свой отпечаток на поведение туристов, на их предпочтения откладывает нынешнее время и ситуация вокруг украинского конфликта. Однако эксперт считает, что это угроза не только касательно Крыма, а повсеместная.

«С точки зрения туристической позиции – туристы понимают и учитывают все риски касательно нынешней обстановки вокруг украинского конфликта. Все-таки намного больше туристическому потоку препятствует отсутствие прямого авиасообщения, чем угроза со стороны БПЛА и прочего», – отметил эксперт.

Мальцев подчеркнул, что для многих туристов это прекрасная возможность для посещения Крыма в культурных и оздоровительных целях. В регионе восстановлена отельная база. Если сравнивать гостиничный бизнес в Крыму с Краснодарским краем, то на полуострове цены намного ниже, чем это было до начала спецоперации.

«В Крыму очень хорошо работает система ПВО, и, как говорят, «над Крымом зонтик». Таких прецедентов у нас нет, и приезжать можно. Даже по сравнению с тем, что сейчас происходит с Белгородом, с Брянском, в Крыму намного спокойней, и люди едут», – отметила Хмельницкая.

Туристический поток

С начала спецоперации существенный туристический поток на полуостров сократился. Крым вновь стал местом сезонного отдыха. Количество людей стало меньше, однако и стоимость услуг снизилась. Хмельницкая отмечает, что туристический поток в 2023 году был достаточно заторможенным.

«Самое удивительное, что уже сейчас увеличился поток и спрос туристов по сравнению с прошлым годом. Последнюю неделю идут сплошные бронирования, однако больше туристов бронируют на июль-август», – отметила эксперт.

На сегодняшний день активные бронирования на майские праздники поступают от самих жителей полуострова.

Как добраться

Мальцев связывает основную причину сниженного туристического потока в отсутствии прямого авиасообщения. Однако добраться на полуостров сегодня можно на поезде, пароме, автомобиле или автобусе. По словам Хмельницкой, сейчас туристы в основном долетают до аэропорта Сочи, пересаживаются на поезд «Ласточка» до Ж/Д Вокзала Адлера, а уже оттуда можно добраться до полуострова, на фирменных поездах «Гранд Сервис Экспресс». Продажа билетов на лето снова доступна за 90 дней. Скорые поезда «Таврия» ежедневно отправляются из большинства центральных российских регионов до конечных станций Севастополь, Симферополь, Евпатория, Феодосия. По маршруту Анапа/Тамань – Керчь и обратно курсируют электрички. С прошлого года сезонных рейсов на южные направления, в том числе в Крым, стало в 5 раз больше. Уже 3 марта 2024 года открылась продажа ж/д билетов на прямые поезда из Санкт-Петербурга и Пскова в Севастополь и Евпаторию.

«Плацкарт в поезд из Симферополя до Адлера стоит 1750 рублей на человека, купе 3326 рублей. Также есть автобусные туры в Крым с Адлера. Доехать можно за 12,5 часов, цена 3940 рублей», – поделилась Хмельницкая.

Ограничения для отдыхающих

В 2024 году Крым для туристов открыт полностью. С 1 июля 2023 года отдыхающих принимают только отели соответствующие категории звездности, утвержденной Министерством культуры. Вот уже третий год на полуострове действует режим «повышенной готовности». Принимаются превентивные меры, чтобы не допустить ЧС либо уменьшить их последствия. Режим «повышенной готовности» уже пугает немногих. По мнению большинства – все под контролем, и, отдыхая на условном ялтинском пляже, ничего страшного не случится.

Ранее Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, рассказал «ФедералПресс» всем ли регионам нужен туристический налог.