Эксперт рассказала о популярных маршрутах у россиян на майские праздники

Директор тревел-агентства Людмила Зобкова рассказала, какие подмосковные города чаще всего посещают россияне во время майских праздников.

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— Из сезона в сезон мы можем выделить Коломну. Это, наверное, главный туристический город. Нет ни одного человека, который в Коломне не побывал, а если не побывал, то точно собирается на майские, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Высоким спросом пользуется Серпухов. Он стоит на стыке трех областей, а люди любят межрегиональные маршруты, то есть посещают и сам город, и соседние города: Тулу, Калугу и так далее. Также часто посещают Сергиев Посад и Дмитров.

Турэксперт уточнила, что средняя стоимость отеля в Подмосковье на двоих в сутки с полным пакетом составляет 10–15 тысяч рублей.

Что касается остальных регионов России, то на майские праздники часто посещают Казань, Дагестан, Сочи, Санкт-Петербург.

Некоторые граждане, чтобы увеличить длительность отдыха, в майские праздники берут отпуск. Но стоит учесть, что из-за большого количества праздничных дней отпуск в мае финансово невыгоден, передает Царьград.

Самым выгодным путешествием в период майских праздников в России может стать поездка в Вологду: перелет в одну сторону составит шесть тысяч рублей, ночь в отеле будет стоить 2500 рублей. Об этом сообщило исследование OneTwoTrip.