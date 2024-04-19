Туристы негодуют из-за курортного сбора в Санкт-Петербурге

В Ассоциации Туроператоров России рассказали, как туристы отреагировали появление курортного сбора в Санкт-Петербурге, который ввели с 1 апреля.

Большинство туристов острее относятся к плате в 100 рублей в сутки за нахождение в Санкт-Петербурге, чем в других городах, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По их мнению, это может сказаться на популярности направления. Еще при появлении подобной практики в Краснодарском и Ставропольском краях, на Алтае и в Крыму многим казалось, что люди будут избегать популярных мест, но этого не произошло. Однако, может произойти сейчас, ведь туристы отреагировали куда более нервно.

Но делать выводы пока рано, ведь туристический сезон в Петербурге еще не достиг своего пика и пока сложно оценить, к каким последствиям может привести туристический сбор.

Кстати, собранные в 2024 году средства в размере 300 млн рублей планируется направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на создание фонтана в Линейном парке.

Ранее стало известно, что далеко не все россияне планируют отдыхать в майские праздник, а также названы три самых популярных направления.