Мест в отелях на курортах Кавминвод и Дагестана на лето почти не осталось

Россияне практически раскупили места в отелях на курортах Кавказских Минеральных Вод и Дагестана на лето, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает РИА Новости.

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Она отметила, что туристы в этом году начали бронировать летние туры с зимы. По ее словам, граждане не хотят остаться без отпуска, поэтому планируют поездки заранее, покупка билетов и бронь в отелях начинается в этом году минимум за четыре месяца до путешествия. При этом с начала 2024 года цены на летний отдых выросли на 15%.

Рост стоимости в преддверии сезона фиксируется на внутрироссийские и зарубежные направления. Средний чек на заграничные курорты начинается от 140 тысяч рублей. В эту сумму входит недельный тур на двух человек и проживание по системе «все включено».

В России наблюдается катастрофическая нехватка отелей четырех-пяти звезд, чем пользуются отельеры Сочи, заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН». По его словам, цены на размещение в более премиальных отелях за год выросли до 20%.