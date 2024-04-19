Стоимость полетов внутри РФ за год выросла на четверть

Средняя цена полетов внутри России увеличилась на 25% в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Сейчас стоимость составляет 7015 рублей за 1000 километров, следует из данных Росстата.

«Средняя стоимость полета по России в салоне самолета экономического класса в расчете на 1000 километров пути по итогам первого квартала 2024 года составила 7015 рублей. <…> Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — передают «Ведомости» данные Росстата.

Уточняется, что самыми дорогими стали перелеты из Республики Коми со средней стоимостью 14 716 рублей. Также на рейсы из Пензенской области была зафиксирована цена 14 716 рублей и из Марий Эла — 13 559 рублей.