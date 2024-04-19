Из Новосибирска запустят речные круизы в соседние регионы. Как сообщила представитель компании «Речфлот» Екатерина Стадник, новые круизы запустят до Камня-на-Оби, Томска и от Караканского бора до Новосибирска.

– Есть большой запрос на круизы. Для нас это новый горизонт. У нас как раз на модернизации легендарный теплоход «Новосибирск». <...> В 2024 году теплоход выйдет в эксплуатацию, пройдут все технические работы. Также мы закончим с отделкой теплохода. Появятся комфортабельные каюты для проживания и размещения гостей. Думаю, что для горожан и туристов это будет привлекательная линия, – пояснила Стадник.

Она добавила, что спрос на речной транспорт у горожан растет, и компания намерена нарастить пассажиропоток до 300 тысяч человек.

Ранее «Прецедент» писал, что два ДТП с самокатами произошло в Новосибирске в апреле. В Новосибирске в два раза увеличили суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности. В аэропорту и на вокзале мигрантам вручают повестки в армию.