В новом нацпарке в Кировской области планируют оборудовать двухдневный пеший маршрут

Власти Кировской области рассчитывают оборудовать в создаваемом национальном парке на северо-западе Кировской области пешеходный маршрут длиной 22 км. Об этом сообщил ТАСС министр охраны окружающей среды региона Тимур Абашев.

"[Планируем разработать] пеший маршрут от Нижнего Починка до Лодейно. Это будет двухдневный маршрут на 22 км. [На создание такого маршрута требуются] серьезные средства, так как нужно будет обустроить стоянки, где люди смогут отдохнуть, визит-центр, гостиницу", - рассказал Абашев.

Он отметил, что все работы в границах национального парка выполняются с использованием федерального финансирования.

О новом нацпарке

Национальный парк на северо-западе региона планируют создать по нацпроекту "Экология" в 2024 году. Предполагается, что в его состав войдут заказник "Былина" и прилегающие территории, а также памятники истории и культуры. Например, Никольская деревянная церковь в деревне Нижний Починок Опаринского района, построенная без гвоздей более трех веков назад, дом-музей дважды Героя Советского Союза, маршала, уроженца села Лодейно Подосиновского района Ивана Конева, Аксентьевское городище и крепость "Осиновец". Границы национального парка сейчас проектируют.

По данным министерства охраны окружающей среды Кировской области, в границах территории обитают редкие виды птиц и растений, в том числе занесенные в Красную книгу РФ. После создания нацпарка власти рассчитывают развивать там туризм.

Президент России Владимир Путин в марте сообщал, что власти рассчитывают создать к 2030 году туристическую инфраструктуру во всех национальных парках России.