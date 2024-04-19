Первый фирменный поезд в Крым: вагоны перекрасят, цены поднимут

В Крым начнет ходить первый фирменный поезд. Такой статус получит уже существующий состав № 27/28 Москва – Симферополь с 26 мая. Из пяти ежедневно курсирующих на маршруте он является самым быстрым. Путь с материка на полуостров поезд проходит за 27,5 часа. В связи с этим он у туристов очень востребован, билеты на него раскупаются раньше других.

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Как сообщили журналисту TourDom.ru в «Гранд Сервис Экспрессе», получение нового статуса отразится на рационе питания – пассажирам предложат новые блюда. Для юных туристов приготовят специальные детские рюкзачки с дорожными развлечениями. Также перевозчик обещает забрендировать двухэтажные вагоны, но это будет не сразу, а постепенно.

Цена, безусловно, тоже поменяется. И этого туристы, узнавшие о нововведениях в полюбившемся составе, боятся больше всего. На вопрос о росте тарифов перевозчик ответил, что цены на поезд повысятся на 8% с 20 июня, но они будут фиксированными без динамического ценообразования. Верхняя полка в купе обойдется в 13,2 тыс. руб., нижняя – в 14,5 тыс. До этого 12,4 и 13,7 соответственно.

Однако если смотреть более ранние даты, например майские, то в эти дни полки в том же составе продаются за 7–8 тыс. В других за 5–6 тыс. Повышение начинается с 24 мая во всех поездах, не только в фирменном. Не обойдет стороной рост и тех, кто едет в люксе, – здесь места также подорожают примерно на 5 тыс. Проехаться на полуостров предложат за 166 тыс. руб. А вот плацкарта в фирменном поезде не будет, как нет его там и сейчас.

Ранее TourDom.ru писал, что от первых цен на летние крымские поезда туристам захотелось улететь в Сочи.