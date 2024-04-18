Трассу М‑12 готовят к майским праздникам и туристическому сезону. Для этого объединили усилия госкомпания «Автодор», представители топливных операторов и операторов дороги и регионов, находящихся в зоне тяготения. После полноценного запуска 810-километрового участка М‑12 «Восток» от Москвы до Казани в декабре 2023 года сотни тысяч автомобилистов отправились в поездку по новой магистрали. В праздничные дни автомобилисты совершили более 90 тысяч поездок по всей протяженности новой дороги.

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Чтобы в ближайшие праздники избежать затруднений при пиковой нагрузке, специалисты проработали детальный план по оптимизации работы МФЗ на М‑12. Водителям напомнят о расположении многофункциональных зон и контейнерных АЗС, а штат персонала удвоят, чтобы сотрудники могли в ручном режиме координировать поток клиентов. Кроме того, планируется заблаговременная проверка рабочего состояния всех колонок, кассовых аппаратов, санузлов и торговых залов на многофункциональных зонах.

Напомним, что на участке М‑12 запроектировано 32 многофункциональные зоны, которые будут расположены в среднем через каждые 50 км. Работа по созданию оставшихся МФЗ продолжается: на данный момент в разной стадии реализации находятся еще 10 объектов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Владимир Путин проехал по трассе М‑12 «Восток» за рулем грузовика.