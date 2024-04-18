РЖД планируют втрое увеличить туристический пассажиропоток к 2030 году

"Российские железные дороги" (РЖД) планируют к 2030 году увеличить пассажиропоток в туристических поездах в три раза по сравнению с 2023 годом, до 3 млн пассажиров. Об этом сообщил замгенерального директора РЖД Иван Колесников на конференции "PRO//Движение. Туризм". Также холдинг планирует развивать железнодорожный туризм и запускать новые направления турпоездов в сообщении с субъектами РФ.

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"2023 год мы завершили с некоторым рекордом - мы без малого перевезли 1 млн наших туристов в туристических поездах. До 2030 года мы, например, ставим себе цель увеличить объем перевозок до 3 млн", - сказал он.

Колесников отметил, что перед страной стоит задача до 2030 года увеличить пассажиропоток в турпоездах в два раза по сравнению с 2023 годом, а РЖД ставят цель тройного увеличения количества пассажиров.

Также, по его словам, компания намерена охватить туристическими маршрутами все субъекты РФ.

"Без малого две трети территории [РФ] мы закрываем",- сказал замгендиректора РЖД.

Кроме того, холдинг планирует повысить доступность своих туристических продуктов, увеличить количество рейсов турпоездов и организовать бесшовность железнодорожных путешествий.