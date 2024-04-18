Отели почти на 800 номеров построят в Нижегородской области

Нижегородская область получит самые большие в стране субсидии на развитие туризма в 2024 году. Об этом губернатор Глеб Никитин заявил на встрече с предпринимателями 18 апреля.

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Размер субсидий составит 125 млн рублей. Никитин также отметил, что для развития туризма региону существенно не хватало гостиниц, но сейчас отмечается рост инвестиционной активности в данной сфере. Правительство одобрило пять проектов гостиниц премиум-класса по программе льготного кредитования. Общий объем инвестиций составит более 20 млн рублей. Будут открыты отели на 799 номеров. Никитин подчеркнул, что это не только номерной фонд, но и сотни рабочих мест, и рост туристической привлекательности региона.

Огромный неиспользованный потенциал есть в Арзамасе, Городце, Выксе. Также мы готовы к запуску инвестиционного проекта в Большом Болдине, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Никитин назвал самые перспективные отрасли в Нижегородской области.