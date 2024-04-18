Пять гостиниц премиум-класса построят в Нижнем Новгороде по программе льготного кредитования. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин во время встречи с нижегородскими предпринимателями «Вопросы бизнеса: открытый диалог» 18 апреля.

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Три гостиницы появятся в центре Нижнего Новгорода, одна — в Канавинском районе и еще одна — на Гребном канале. Общий объем инвестиций в эти объекты составит 20,4 млрд рублей.

Благодаря им к 2026 году в регионе появится 495 номеров, а к 2027 году это количество вырастет еще на 304 штуки.

«Это не просто номерной фонд, это сотни рабочих мест, пополнение налоговых отчислений в бюджет региона, рост туристической привлекательности для гостей нашего региона», — подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что все проекты туристической инфраструктуры находятся на его личном контроле.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в 1,2 раза выросли инвестиции в экономику Нижегородской области в 2023 году.