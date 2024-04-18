Раскрыта национальность самых активных получателей электронных виз в Россию

Граждане Китая чаще других иностранцев становятся обладателями электронных виз в Россию. Национальность самых активных получателей проездных документов раскрыл МИД РФ Евгений Иванов.

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По его словам, сервис востребован и у туристов из других стран, в том числе жителей Прибалтики.

«Все, кто хочет воспользоваться, все пользуются», — отметил Иванов.

В агентстве добавили, что электронную визу для краткосрочной поездки в Россию могут получить путешественники из 55 стран, включая государства Евросоюза.

Ранее Иванов заявил, что МИД может осенью внести предложение об увеличении допустимого срока пребывания в России по электронной визе. Сейчас этот период составляет 16 дней.