Срок действия электронных виз для иностранных туристов предложили продлить

Осенью МИД России может предложить правительству увеличить срок действия электронных виз для иностранцев. Сейчас он составляет 16 дней, на сколько планируется увеличить, пока не уточняется. Правда, предварительно будет проанализировано, насколько успешно работает механизм и к каким результатам он привел с 1 августа прошлого года, когда был запущен.

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«Увеличение продолжительности электронной визы – это одно из предложений. У нас есть соответствующее поручение правительства провести мониторинг. После этого мониторинга совместно с компетентными ведомствами будем вносить предложение», – пояснил РИА «Новости» замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

В настоящее время электронные российские визы могут оформить граждане 55 стран – как дружественных, так и нет. Причем жители некоторых недружественных государств получают документы довольно активно. Так, по статистике, которую недавно приводили «Известия», абсолютными лидерами стали граждане Китая – они с августа 2023-го по март нынешнего года оформили 21,8 тыс. электронных виз, на втором месте немцы – более 19 тыс. Однако повышенный поток из Германии обеспечивают прежде всего русскоязычные немцы, которые часто приезжают в Россию к родственникам, так называемые бытовые туристы.

Между тем, как рассказывали TourDom.ru представители туроператоров, с оформлением электронных виз периодически наблюдались сложности, связанные, в частности, с внесением средств за консульский сбор. Не менее важным вопросом для развития въездного туризма является возможность иностранцам расплачиваться в России по безналичному расчету. Чтобы решить эту проблему, с начала года Минэкономразвития запустило в тестовом режиме проект платежной карты для интуристов. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в полном объеме механизм должен заработать до конца текущего года.

В начале марта мы писали, что депутаты Госдумы предложили ввести въездной сбор для иностранцев, прибывающих в Россию по безвизу. Таким образом парламентарии собрались бороться с потоком нелегальных мигрантов.