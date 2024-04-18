Уровень загрузки отелей в КБР на майские праздники превысил 65%

Гостиницы, отели и гостевые дома в Кабардино-Балкарии (КБР) забронированы на майские праздники более чем на 65%, сообщила ТАСС начальник отдела связей с общественностью и маркетинга Минкурортов республики Ольга Погребняк.

© РИА Новости

"На начало апреля загрузка составляла 60-65%, бронирование продолжается. Те, кто решил провести майские выходные далеко от места жительства - планируют отдых заблаговременно, а кто не хочет уезжать за пределы субъекта - принимают спонтанные решения накануне поездок", - рассказала Погребняк.

Часть гостей приезжает покататься на лыжах, часть - согреться весенним солнцем и погулять среди зелени. Поэтому многое зависит от погодных условий, отметила Погребняк. Среди популярных направлений КБР - город-курорт Нальчик, Приэльбрусье, достопримечательности Черекского и Чегемского ущелий. В Северном Приэльбрусье круглогодично работает экопарк Долина Нарзанов, на парадроме "Флай Чегем" открывается активный сезон полетов.

"Стоимость номеров в отелях выросла в среднем до 10%, он обусловлен подорожанием продуктов питания и ГСМ. "В топе забронированных отелей - классифицированные объекты (4 и 3 звезды), гостевые дома улучшенной комфортности. Ценовая политика остается приемлемой и гости выбирают комфортный отдых", - добавила она.

Ранее местные власти сообщили, что турпоток в КБР в первом квартале 2024 г. составил 398 тыс. человек, что на 24,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Санаторно-курортный комплекс КБР принял 7 тыс. отдыхающих (рост на 40%). В Приэльбрусье побывали 278,6 тыс. любителей активного отдыха, что на 16% выше прошлогодних значений за указанный период.