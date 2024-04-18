На курорте «Ведучи» в Чечне построят 50 глэмпингов

На территории всесезонного курорта «Ведучи» в горах Чечни до конца года появится глэмпинг-комплекс из 50 строений.

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«К концу этого года на территории особой экономической зоны "Ведучи" появится база отдыха "ИРТ" — 50 модных глэмпингов. Резидент разместит их в окрестностях нижней станции канатной дороги. Часть домиков спрячется в лесу, часть вырастет под солнцем», — сообщается в телеграм-канале Кавказ.РФ.

Отмечается, что на территории комплекса уже ведутся земляные работы.

«Как только будут работать коммуникации — вода и электричество, собранные домики приедут на "Ведучи"», — добавили в институте развития.

Инвестпроект стал победителем конкурса Минэкономразвития РФ по созданию модульных некапитальных средств размещения. Объем инвестиций составляет 150 миллионов рублей, из них половина средств — субсидия.