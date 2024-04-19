В Карелии в Приладожье введут туристический сбор

Власти Карелии намерены ввести туристический сбор в Приладожье, достопримечательности которого пользуются наибольшей популярностью у туристов, посещающих республику, впоследствии эту норму могут распространить на карельское Беломорье. Об этом ТАСС сообщил руководитель региона Артур Парфенчиков, поддержавший инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко принять законопроект о введении туристического сбора в регионах.

"Мы поддерживаем принятие закона, который даст право регионам вводить туристический сбор. <...> В Карелии есть ряд районов, где достаточно высокий туристический поток. Это в первую очередь Приладожье, а также Беломорье - северное направление сейчас становится очень популярным у туристов", - сообщил ТАСС Парфенчиков.

По его словам, введение туристического сбора на этих территориях позволит направить собранные средства на благоустройство и развитие инфраструктуры. Это еще больше повысит туристическую привлекательность и уровень комфорта для туристов, отметил Парфенчиков.

Матвиенко 18 апреля отметила, что закон о праве регионов вводить туристический сбор планируется принять в ближайшее время. В 2023 году доля районов Приладожья в общем турпотоке Карелии превысила 80%, при этом большая часть туристов останавливается в Сортавальском районе, где наибольшей популярностью пользуются горный парк "Рускеала" и остров Валаам. После туристический сбор могут ввести в карельском Беломорье, где туристы массово посещают Кемский район - основные туристические "ворота" на Соловки, а также Беломорские петроглифы, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

3 апреля Матвиенко поручила сенаторам подготовить и обеспечить принятие до конца года законопроекта о распространении эксперимента по введению курортного (туристического) сбора на все регионы страны.

Эксперимент по введению такого сбора действует с 2018 года на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. В 2022 году он был продлен, в него также были включены Санкт-Петербург и федеральная территория Сириус.