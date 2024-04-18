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Жителям Дона предложили четыре необычных направления для отдыха на майские праздники

Четыре необычных направления для отдыха в период майских праздников жителям Дона предложил паблик «Автовокзалы Ростовской области».

Жителям Дона предложили четыре необычных направления для отдыха на майские праздники
© unsplash
«Майские праздники – идеальное время для путешествий! Чтобы ваш мини-отпуск не стал банальным и скучным, мы подобрали для вас топ-4 небанальных направлений на майские», – пишет источник.

Тем, кто планирует путешествие, предложили рассмотреть:

  1. Новороссийск – город с 5,5-километровой набережной, богатой историей, мемориалом «Малая земля», планетарием и музеями, посвященными Великой Отечественной войне;
  2. Волгоград – город-герой с величественной историей, самой длинной улицей России, самым длинным пляжем в Поволжье и самым длинным домом;
  3. Пятигорск – город-курорт с мягким климатом, горами и целебными источниками;
  4. Майкоп – город-оазис, откуда всего час езды до курортов Адыгеи.

Как уточняет источник, билеты на автобус на все указанные направления можно купить в кассах Главного автовокзала Ростова, а также онлайн.

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