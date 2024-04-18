Почти 80 тысяч россиян выбрали санатории Петербурга для отдыха в 2023 году

Санатории Санкт-Петербурга пользовались спросом у россиян как места для отдыха и лечения – за прошлый год их посетили более 80 тысяч человек, сообщает «Петроград».

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- Например, одна женщина рассказала, что с мужем уже 25 лет подряд посещает побережье Финского залива для прохождения диагностики и лечения. Специалисты отмечают, что на такие программы привлекает возможность получить уход за здоровьем, а также культурно обогатиться на экскурсиях по Ленобласти и Санкт-Петербургу, - пишет издание.

На берегу Финского залива работает более 40 клиник. Туда приезжают не только пенсионеры, но и молодые люди для лечения, восстановления организма, борьбы с лишним весом и стрессом.