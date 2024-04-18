Специалист дала советы по выбору направления для отдыха в майские праздники

Заведующая кафедрой иностранных языков факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар дала рекомендации по выбору направления для отдыха в майские праздники.

© unsplash

«Если есть желание отдохнуть от людей, можно рассмотреть Калмыкию с цветущими маковыми полями. А если хочется вернуться в зиму — холодный Ямал, где можно узнать о быте северных кочевников. Насладиться провинциальным спокойствием, старинной архитектурой и уютной малоэтажной застройкой — это во Владимир, Суздаль», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила эксперт, любители солнца и моря могут отправиться в Краснодарский край, а спокойная атмосфера Белоруссии понравится тем, кто ищет отдыха после городской суеты.

«Самые популярные места для посещения всегда очень востребованы среди туристов, поэтому лучше выбирать места, которые не столь многолюдны, но всё же имеют ту же привлекательность, ценность и интерес», — добавила Гончар.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов заявил о «буме» внутреннего туризма в России.