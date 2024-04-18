В Северной Осетии на майские праздники забронировали 90% номеров гостиниц

Загрузка объектов размещения туристов в Северной Осетии на майские праздники составляет 90%.

«Председатель Комитета по туризму Сослан Кочиев сообщил, что на майские праздники в республике забронировано уже около 90% койко-мест объектов размещения. Специалисты ведомства работают в тесном сотрудничестве с туроператорами и представителями гостиничного бизнеса, что позволяет утверждать — республика к увеличению сезонного турпотока готова», — сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

По словам премьера республики Бориса Джанаева, в этом году на создание объектов туристической инфраструктуры направят 277 млн рублей.

Ранее сообщалось, что местные власти ожидают стопроцентную загрузку отелей в период праздничных выходных. Всего в Северной Осетии имеется 5 283 койко-мест и 2 214 номеров в гостиницах и других средствах размещения.