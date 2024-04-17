Костромичам разрешат кататься на лодочках на следующей неделе

Сезон навигации в Костромской области начнется 26 апреля, узнал KOSTROMA.TODAY.

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Специалисты установили именно эту дату, потому что, судя по прогнозу, реки освободятся ото льда, а среднесуточная температура воздуха установится плюсовая.

В департаменте уточнили, что выходить на воду до открытия навигации запрещено и опасно для жизни. Нарушителям грозят штрафы от 5 до 10 тысяч рублей.

«Судовладельцам необходимо иметь спасательные жилеты на каждого человека, находящего в лодке. В соответствии с правилами пользования маломерными судами на водных объектах РФ на маломерном судне длиной до 4 м включительно во время движения необходимо обязательно надевать спасательный жилет», — рассказали в департаменте региональной безопасности.

В департаменте уточнили, что выходить на воду до открытия навигации запрещено и опасно для жизни. Нарушителям грозят штрафы от 5 до 10 тысяч рублей.