В Дагестане откроют туристический сезон массовым горным забегом

В Дагестане 21 апреля состоится горный забег Dagestan Wild Trail, который даст старт открытию туристического сезона в республике. В забеге по пяти горным районам примут участие 2,5 тысячи человек.

«Уже в эти выходные в Дагестане состоится массовый забег по горной местности Dagestan Wild Trail, уже полюбившийся участникам за возможность не только проверить свои силы и выносливость, но и полюбоваться невероятными природными красотами нашего края. Маршрут забега будет проложен через Лакский, Гунибский, Левашинский, Унцукульский и Гергебильский районы. Участников в этом году стало гораздо больше, чем в прошлом. На забег зарегистрировались более 2,5 тысячи человек», — сообщили в пресс-службе Минтуризма региона.

Финиш всех дистанций будет расположен в поселке Шамилькала Унцукульского района, где будет дан официальный старт туристическому сезону.

На территории финишного городка для гостей и участников мероприятия подготовили культурно-развлекательную программу: мастер-классы по изготовлению народных художественных промыслов, выступления государственного ансамбля песни и танца «Дагестан» и анимационную программу для детей.

В последние годы туристический поток в регион стремительно растет. По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, Дагестан является лидером среди российских регионов по росту турпотока. В 2023 году республику посетили 1,7 миллиона человек, более 500 тысяч из них выбрали местом отдыха побережье Каспийского моря.